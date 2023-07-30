(KMAland) -- Portions of KMAland Missouri are in a Severe Thunderstorm Warning until 7:15 PM Sunday.
The warning is for Andrew, Holt and Nodaway Counties in Missouri.
AT 642 PM CDT, DOPPLER RADAR WAS TRACKING A STRONG THUNDERSTORM NEAR FALLS CITY, MOVING SOUTHEAST AT 45 MPH.
HAZARD: WIND GUSTS UP TO 50 MPH AND PEA SIZE HAIL.
SOURCE: RADAR INDICATED.
IMPACT: GUSTY WINDS COULD KNOCK DOWN TREE LIMBS AND BLOW AROUND UNSECURED OBJECTS. MINOR DAMAGE TO OUTDOOR OBJECTS IS POSSIBLE.
LOCATIONS IMPACTED INCLUDE: SAVANNAH, MOUND CITY, HIGHLAND, TROY, OREGON, MAITLAND, AMAZONIA, FOREST CITY, CRAIG, FILLMORE, WHITE CLOUD, DENTON, GRAHAM, BIG LAKE, ROSENDALE, SEVERANCE, HURON, LEONA, FORTESCUE AND BIGELOW.
THIS INCLUDES THE FOLLOWING HIGHWAYS: INTERSTATE 29 BETWEEN MILE MARKERS 54 AND 97 AND INTERSTATE 229 BETWEEN MILE MARKERS 11 AND 14.