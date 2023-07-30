Severe Thunderstorm Warning

(KMAland) -- Portions of KMAland Missouri are in a Severe Thunderstorm Warning until 7:15 PM Sunday. 

The warning is for Andrew, Holt and Nodaway Counties in Missouri. 

AT 642 PM CDT, DOPPLER RADAR WAS TRACKING A STRONG THUNDERSTORM NEAR FALLS CITY, MOVING SOUTHEAST AT 45 MPH.

HAZARD: WIND GUSTS UP TO 50 MPH AND PEA SIZE HAIL.

SOURCE: RADAR INDICATED.

IMPACT: GUSTY WINDS COULD KNOCK DOWN TREE LIMBS AND BLOW AROUND UNSECURED OBJECTS. MINOR DAMAGE TO OUTDOOR OBJECTS IS POSSIBLE.

LOCATIONS IMPACTED INCLUDE: SAVANNAH, MOUND CITY, HIGHLAND, TROY, OREGON, MAITLAND, AMAZONIA, FOREST CITY, CRAIG, FILLMORE, WHITE CLOUD, DENTON, GRAHAM, BIG LAKE, ROSENDALE, SEVERANCE, HURON, LEONA, FORTESCUE AND BIGELOW.

THIS INCLUDES THE FOLLOWING HIGHWAYS: INTERSTATE 29 BETWEEN MILE MARKERS 54 AND 97 AND INTERSTATE 229 BETWEEN MILE MARKERS 11 AND 14.

Thank you for reading kmaland.com

At KMA, we attempt to be accurate in our reporting. If you see a typo or mistake in a story, please contact us by emailing kmaradio@kmaland.com.