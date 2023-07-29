(KMAland) -- Nodaway County is among the Missouri counties in a Severe Thunderstorm Warning until 11:15 AM.
Gentry County is also in the warning.
AT 1028 AM CDT, SEVERE THUNDERSTORMS WERE LOCATED ALONG A LINE EXTENDING FROM 7 MILES SOUTH OF MARYVILLE TO 6 MILES SOUTHWEST OF UNION STAR TO NEAR LEWIS AND CLARK VILLAGE, MOVING SOUTHEAST AT 50 MPH.
HAZARD: 60 MPH WIND GUSTS AND NICKEL SIZE HAIL.
SOURCE: RADAR INDICATED.
IMPACT: EXPECT DAMAGE TO ROOFS, SIDING, AND TREES.
LOCATIONS IMPACTED INCLUDE KANSAS CITY, ST. JOSEPH, LEAVENWORTH, LIBERTY, EXCELSIOR SPRINGS, ATCHISON, CAMERON, SMITHVILLE, KEARNEY, PLATTE CITY, LAWSON, PLATTSBURG, LATHROP, ALBANY, WESTON, GOWER, WATHENA, ELWOOD, STANBERRY AND MAYSVILLE.
THIS INCLUDES THE FOLLOWING HIGHWAYS: INTERSTATE 35 IN MISSOURI BETWEEN MILE MARKERS 15 AND 56, INTERSTATE 29 BETWEEN MILE MARKERS 12 AND 56, INTERSTATE 435 BETWEEN MILE MARKERS 29 AND 49 AND INTERSTATE 229 BETWEEN MILE MARKERS 0 AND 13.