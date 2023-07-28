Severe Thunderstorm Warning

(KMAland) -- Otoe County is a Severe Thunderstorm Warning until 8 PM Friday. 

AT 720 PM CDT, A SEVERE THUNDERSTORM WAS LOCATED NEAR PANAMA, OR 14 MILES SOUTHEAST OF LINCOLN, MOVING SOUTHEAST AT 10 MPH.

HAZARD: GOLF BALL SIZE HAIL AND 60 MPH WIND GUSTS.

SOURCE: RADAR INDICATED.

IMPACT: PEOPLE AND ANIMALS OUTDOORS WILL BE INJURED. EXPECT HAIL DAMAGE TO ROOFS, SIDING, WINDOWS, AND VEHICLES. EXPECT WIND DAMAGE TO ROOFS, SIDING, AND TREES.

LOCATIONS IMPACTED INCLUDE: HICKMAN, BENNET, PANAMA, DOUGLAS, AND WAGON TRAIN STATE RECREATION AREA.

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