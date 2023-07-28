(KMAland) -- Otoe County is a Severe Thunderstorm Warning until 8 PM Friday.
AT 720 PM CDT, A SEVERE THUNDERSTORM WAS LOCATED NEAR PANAMA, OR 14 MILES SOUTHEAST OF LINCOLN, MOVING SOUTHEAST AT 10 MPH.
HAZARD: GOLF BALL SIZE HAIL AND 60 MPH WIND GUSTS.
SOURCE: RADAR INDICATED.
IMPACT: PEOPLE AND ANIMALS OUTDOORS WILL BE INJURED. EXPECT HAIL DAMAGE TO ROOFS, SIDING, WINDOWS, AND VEHICLES. EXPECT WIND DAMAGE TO ROOFS, SIDING, AND TREES.
LOCATIONS IMPACTED INCLUDE: HICKMAN, BENNET, PANAMA, DOUGLAS, AND WAGON TRAIN STATE RECREATION AREA.