(KMAland) -- Two KMAland Nebraska counties are in a Severe Thunderstorm Warning until 9 AM Saturday morning.
The warnings are in effect for Johnson and Otoe Counties.
AT 752 AM CDT, SEVERE THUNDERSTORMS WERE LOCATED ALONG A LINE EXTENDING FROM 3 MILES EAST OF UTICA TO 2 MILES SOUTHEAST OF SWANTON TO 3 MILES NORTHEAST OF REYNOLDS, MOVING EAST AT 45 MPH.
HAZARD: 70 MPH WIND GUSTS AND PENNY SIZE HAIL.
SOURCE: RADAR INDICATED.
IMPACT: EXPECT CONSIDERABLE TREE DAMAGE. DAMAGE IS LIKELY TO MOBILE HOMES, ROOFS, AND OUTBUILDINGS.
LOCATIONS IMPACTED INCLUDE LINCOLN, BEATRICE, TECUMSEH, CRETE, WAVERLY, WILBER, HICKMAN, WYMORE, EAGLE, BENNET, FIRTH, ADAMS, GREENWOOD, PALMYRA, DE WITT, CORTLAND, STERLING, PLYMOUTH, MALCOLM, AND BLUE SPRINGS.