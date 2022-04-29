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THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS ISSUED SEVERE THUNDERSTORM WATCH
161 IN EFFECT UNTIL 4 AM CDT SATURDAY FOR THE FOLLOWING AREAS

IN KANSAS THIS WATCH INCLUDES 7 COUNTIES

IN EAST CENTRAL KANSAS

JOHNSON KS            LINN KS               MIAMI

IN NORTHEAST KANSAS

ATCHISON KS           DONIPHAN              LEAVENWORTH
WYANDOTTE

IN MISSOURI THIS WATCH INCLUDES 25 COUNTIES

IN NORTH CENTRAL MISSOURI

CALDWELL              CARROLL               DAVIESS
GRUNDY                HARRISON              LIVINGSTON
MERCER

IN NORTHWEST MISSOURI

ANDREW                ATCHISON MO           BUCHANAN
CLINTON               DEKALB                GENTRY
HOLT                  NODAWAY               WORTH

IN WEST CENTRAL MISSOURI

BATES                 CASS                  CLAY
HENRY                 JACKSON               JOHNSON MO
LAFAYETTE             PLATTE                RAY

THIS INCLUDES THE CITIES OF ADRIAN, ALBANY, ATCHISON, BELTON,
BETHANY, BRAYMER, BRECKENRIDGE, BUTLER, CAMERON, CARROLLTON,
CHILLICOTHE, CLARKSDALE, CLINTON, CONCORDIA, COUNTRY CLUB VILLA,
CRAIG, ELWOOD, EXCELSIOR SPRINGS, FAIRFAX, FOREST CITY,
FORT LEAVENWORTH, GALLATIN, GLADSTONE, GRANT CITY, HAMILTON,
HARRISONVILLE, HIGGINSVILLE, HIGHLAND, INDEPENDENCE, JAMESPORT,
KANSAS CITY, KANSAS CITY KANSAS, KEARNEY, KING CITY, LA CYGNE,
LANSING, LATHROP, LAWSON, LEAVENWORTH, LENEXA, LEXINGTON,
LIBERTY, LOUISBURG, MAITLAND, MARYVILLE, MAYSVILLE, MERCER,
MOUND CITY, MOUND CITY, ODESSA, OLATHE, OREGON, OSAWATOMIE,
OSBORN, OVERLAND PARK, PAOLA, PARKVILLE, PLATTE CITY, PLATTSBURG,
PLEASANT HILL, PLEASANTON, POLO, PRINCETON, RAYMORE, RICH HILL,
RICHMOND, RIVERSIDE, ROCK PORT, SAVANNAH, SHAWNEE, ST. JOSEPH,
ST. JOSEPH AIRPORT, STANBERRY, STANLEY, STEWARTSVILLE, TARKIO,
TRENTON, TROY, UNION STAR, WARRENSBURG, WATHENA, WEATHERBY LAKE,
WESTON, AND WINDSOR.

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