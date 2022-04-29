THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS ISSUED SEVERE THUNDERSTORM WATCH 161 IN EFFECT UNTIL 4 AM CDT SATURDAY FOR THE FOLLOWING AREAS IN KANSAS THIS WATCH INCLUDES 7 COUNTIES IN EAST CENTRAL KANSAS JOHNSON KS LINN KS MIAMI IN NORTHEAST KANSAS ATCHISON KS DONIPHAN LEAVENWORTH WYANDOTTE IN MISSOURI THIS WATCH INCLUDES 25 COUNTIES IN NORTH CENTRAL MISSOURI CALDWELL CARROLL DAVIESS GRUNDY HARRISON LIVINGSTON MERCER IN NORTHWEST MISSOURI ANDREW ATCHISON MO BUCHANAN CLINTON DEKALB GENTRY HOLT NODAWAY WORTH IN WEST CENTRAL MISSOURI BATES CASS CLAY HENRY JACKSON JOHNSON MO LAFAYETTE PLATTE RAY THIS INCLUDES THE CITIES OF ADRIAN, ALBANY, ATCHISON, BELTON, BETHANY, BRAYMER, BRECKENRIDGE, BUTLER, CAMERON, CARROLLTON, CHILLICOTHE, CLARKSDALE, CLINTON, CONCORDIA, COUNTRY CLUB VILLA, CRAIG, ELWOOD, EXCELSIOR SPRINGS, FAIRFAX, FOREST CITY, FORT LEAVENWORTH, GALLATIN, GLADSTONE, GRANT CITY, HAMILTON, HARRISONVILLE, HIGGINSVILLE, HIGHLAND, INDEPENDENCE, JAMESPORT, KANSAS CITY, KANSAS CITY KANSAS, KEARNEY, KING CITY, LA CYGNE, LANSING, LATHROP, LAWSON, LEAVENWORTH, LENEXA, LEXINGTON, LIBERTY, LOUISBURG, MAITLAND, MARYVILLE, MAYSVILLE, MERCER, MOUND CITY, MOUND CITY, ODESSA, OLATHE, OREGON, OSAWATOMIE, OSBORN, OVERLAND PARK, PAOLA, PARKVILLE, PLATTE CITY, PLATTSBURG, PLEASANT HILL, PLEASANTON, POLO, PRINCETON, RAYMORE, RICH HILL, RICHMOND, RIVERSIDE, ROCK PORT, SAVANNAH, SHAWNEE, ST. JOSEPH, ST. JOSEPH AIRPORT, STANBERRY, STANLEY, STEWARTSVILLE, TARKIO, TRENTON, TROY, UNION STAR, WARRENSBURG, WATHENA, WEATHERBY LAKE, WESTON, AND WINDSOR.
Portions of northwest Missouri placed under severe thunderstorm watch
Adam Kiesel
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