(KMAland) -- A Severe Thunderstorm Warning is in effect for Richardson County until 10 AM Saturday morning.
AT 912 AM CDT, SEVERE THUNDERSTORMS WERE LOCATED ALONG A LINE EXTENDING FROM 4 MILES WEST OF STELLA TO 4 MILES NORTH OF BERN, MOVING EAST AT 55 MPH.
HAZARD: 60 MPH WIND GUSTS AND PENNY SIZE HAIL.
SOURCE: RADAR INDICATED.
IMPACT: EXPECT DAMAGE TO ROOFS, SIDING, AND TREES.
SEVERE THUNDERSTORMS WILL BE NEAR DAWSON AROUND 915 AM CDT. VERDON AND SALEM AROUND 920 AM CDT, FALLS CITY AROUND 925 AM CDT.