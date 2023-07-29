Severe Thunderstorm Warning

(KMAland) -- A Severe Thunderstorm Warning is in effect for Richardson County until 10 AM Saturday morning. 

AT 912 AM CDT, SEVERE THUNDERSTORMS WERE LOCATED ALONG A LINE EXTENDING FROM 4 MILES WEST OF STELLA TO 4 MILES NORTH OF BERN, MOVING EAST AT 55 MPH.

HAZARD: 60 MPH WIND GUSTS AND PENNY SIZE HAIL.

SOURCE: RADAR INDICATED.

IMPACT: EXPECT DAMAGE TO ROOFS, SIDING, AND TREES.

SEVERE THUNDERSTORMS WILL BE NEAR DAWSON AROUND 915 AM CDT. VERDON AND SALEM AROUND 920 AM CDT, FALLS CITY AROUND 925 AM CDT.

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