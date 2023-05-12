(KMAland) -- A severe thunderstorm warning is in effect for Richardson County
THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN OMAHA HAS ISSUED A SEVERE THUNDERSTORM WARNING FOR SOUTHEASTERN RICHARDSON COUNTY IN SOUTHEASTERN NEBRASKA UNTIL 945 PM CDT. AT 857 PM CDT, A SEVERE THUNDERSTORM WAS LOCATED 5 MILES SOUTH OF RULO, OR 9 MILES NORTHEAST OF HIAWATHA, MOVING NORTHEAST AT 40 MPH.
HAZARD: 60 MPH WIND GUSTS AND QUARTER SIZE HAIL.
SOURCE: RADAR INDICATED.
IMPACT: HAIL DAMAGE TO VEHICLES IS EXPECTED. EXPECT WIND DAMAGE TO ROOFS, SIDING, AND TREES.
THIS SEVERE THUNDERSTORM WILL REMAIN OVER MAINLY RURAL AREAS OF SOUTHEASTERN RICHARDSON COUNTY, INCLUDING THE FOLLOWING LOCATIONS: PRESTON, SAC AND FOX NATION RESERVATION AND IOWA
RESERVATION OF KANSAS AND NEBRASKA.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS: A TORNADO WATCH REMAINS IN EFFECT UNTIL 900 PM CDT FOR SOUTHEASTERN NEBRASKA.