SEVERE THUNDERSTORM WARNING
NATIONAL WEATHER SERVICE DES MOINES IA
854 PM CDT SAT SEP 17 2022
THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN DES MOINES HAS ISSUED A
* SEVERE THUNDERSTORM WARNING FOR...
NORTHERN CASS COUNTY IN SOUTHWESTERN IOWA...
* UNTIL 945 PM CDT.
* AT 854 PM CDT, A SEVERE THUNDERSTORM WAS LOCATED JUST WEST OF
GRISWOLD, OR 12 MILES SOUTHWEST OF ATLANTIC, MOVING NORTHEAST AT
25 MPH.
HAZARD...QUARTER SIZE HAIL.
SOURCE...RADAR INDICATED.
IMPACT...DAMAGE TO VEHICLES IS EXPECTED.
* THIS SEVERE THUNDERSTORM WILL BE NEAR...
COLD SPRINGS STATE PARK AROUND 905 PM CDT.
LEWIS AROUND 910 PM CDT.
OTHER LOCATIONS IN THE PATH OF THIS SEVERE THUNDERSTORM INCLUDE
MARNE, ATLANTIC MUNICIPAL AIRPORT, ATLANTIC AND WIOTA.
THIS INCLUDES INTERSTATE 80 BETWEEN MILE MARKERS 55 AND 56.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
FOR YOUR PROTECTION MOVE TO AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST FLOOR OF A BUILDING.