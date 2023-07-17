THE NATIONAL WEATHER SERVICE OFFICE IN OMAHA SAYS...
...A SEVERE THUNDERSTORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 845 AM CDT FOR SOUTHWESTERN POTTAWATTAMIE...SOUTHEASTERN WASHINGTON AND NORTHEASTERN DOUGLAS COUNTIES... AT 811 AM CDT, A SEVERE THUNDERSTORM WAS LOCATED 3 MILES EAST OF BENNINGTON, MOVING EAST AT 50 MPH.
HAZARD...GOLF BALL SIZE HAIL.
SOURCE...PUBLIC REPORTED GOLF BALL SIZE HAIL IN ARLINGTON AND NORTH OF FREMONT WITH THIS STORM AS IT MOVED THROUGH.
IMPACT...PEOPLE AND ANIMALS OUTDOORS WILL BE INJURED. EXPECT DAMAGE TO ROOFS, SIDING, WINDOWS, AND VEHICLES.
THIS SEVERE STORM WILL BE NEAR... OMAHA AND BENSON AROUND 815 AM CDT. FLORENCE AROUND 820 AM CDT. OTHER LOCATIONS IN THE PATH OF THIS SEVERE THUNDERSTORM INCLUDE CARTER LAKE, CRESCENT, EPPLEY AIRFIELD, MIDTOWN, COUNCIL BLUFFS AND COUNCIL BLUFFS AIRPORT.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS... FOR YOUR PROTECTION MOVE TO AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST FLOOR OF A BUILDING.