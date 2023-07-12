SEVERE THUNDERSTORM WARNING
NATIONAL WEATHER SERVICE DES MOINES IA
641 AM CDT WED JUL 12 2023
THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN DES MOINES HAS ISSUED A
* SEVERE THUNDERSTORM WARNING FOR...
CASS COUNTY IN SOUTHWESTERN IOWA...
WESTERN UNION COUNTY IN SOUTH CENTRAL IOWA...
SOUTHWESTERN GUTHRIE COUNTY IN WEST CENTRAL IOWA...
AUDUBON COUNTY IN WEST CENTRAL IOWA...
ADAMS COUNTY IN SOUTHWESTERN IOWA...
NORTHWESTERN RINGGOLD COUNTY IN SOUTH CENTRAL IOWA...
SOUTHERN CRAWFORD COUNTY IN WEST CENTRAL IOWA...
TAYLOR COUNTY IN SOUTHWESTERN IOWA...
ADAIR COUNTY IN SOUTHWESTERN IOWA...
* UNTIL 745 AM CDT.
* AT 640 AM CDT, SEVERE THUNDERSTORMS WERE LOCATED ALONG A LINE
EXTENDING FROM 4 MILES EAST OF IRWIN TO 4 MILES WEST OF ATLANTIC
MUNICIPAL AIRPORT TO HENDERSON TO NEAR GLENWOOD, MOVING SOUTHEAST
AT 65 MPH.
HAZARD...70 MPH WIND GUSTS.
SOURCE...RADAR INDICATED.
IMPACT...EXPECT CONSIDERABLE TREE DAMAGE. DAMAGE IS LIKELY TO
MOBILE HOMES, ROOFS, AND OUTBUILDINGS.
* LOCATIONS IMPACTED INCLUDE...
CRESTON, ATLANTIC, AUDUBON, GREENFIELD, CORNING, BEDFORD, STUART,
LENOX, GRISWOLD, GREEN VALLEY LAKE, LAKE ICARIA, ANITA, EXIRA,
ADAIR, MANILLA, FONTANELLE, ELK HORN, LEWIS, CASEY AND NEW MARKET.
THIS INCLUDES INTERSTATE 80 BETWEEN MILE MARKERS 50 AND 93.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
FOR YOUR PROTECTION MOVE TO AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST FLOOR OF A BUILDING.