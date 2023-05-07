(KMAland) -- The National Weather Service has issued a severe thunderstorm warning for Adair County until 9 p.m.
THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN DES MOINES HAS ISSUED A
* SEVERE THUNDERSTORM WARNING FOR...
ADAIR COUNTY IN SOUTHWESTERN IOWA...
* UNTIL 900 PM CDT.
* AT 811 PM CDT, A SEVERE THUNDERSTORM WAS LOCATED OVER FONTANELLE,
OR 6 MILES SOUTHWEST OF GREENFIELD, MOVING NORTHEAST AT 20 MPH.
HAZARD...PING PONG BALL SIZE HAIL AND 60 MPH WIND GUSTS.
SOURCE...RADAR INDICATED.
IMPACT...PEOPLE AND ANIMALS OUTDOORS WILL BE INJURED. EXPECT HAIL
DAMAGE TO ROOFS, SIDING, WINDOWS, AND VEHICLES. EXPECT
WIND DAMAGE TO ROOFS, SIDING, AND TREES.
* THIS SEVERE THUNDERSTORM WILL BE NEAR...
FONTANELLE AND ORIENT AROUND 820 PM CDT.
NODAWAY PARK AROUND 825 PM CDT.
OTHER LOCATIONS IN THE PATH OF THIS SEVERE THUNDERSTORM INCLUDE
GREENFIELD AND GREENFIELD MUNICIPAL AIRPORT.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
FOR YOUR PROTECTION MOVE TO AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST FLOOR OF A
BUILDING.