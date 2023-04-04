SEVERE THUNDERSTORM WARNING
NATIONAL WEATHER SERVICE DES MOINES IA
526 PM CDT TUE APR 4 2023
THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN DES MOINES HAS ISSUED A
* SEVERE THUNDERSTORM WARNING FOR...
WEST CENTRAL POLK COUNTY IN CENTRAL IOWA...
SOUTHEASTERN GREENE COUNTY IN WEST CENTRAL IOWA...
NORTHWESTERN MADISON COUNTY IN SOUTH CENTRAL IOWA...
EASTERN GUTHRIE COUNTY IN WEST CENTRAL IOWA...
SOUTHWESTERN BOONE COUNTY IN CENTRAL IOWA...
EASTERN ADAIR COUNTY IN SOUTHWESTERN IOWA...
DALLAS COUNTY IN CENTRAL IOWA...
* UNTIL 615 PM CDT.
* AT 526 PM CDT, A SEVERE THUNDERSTORM WAS LOCATED NEAR GREENFIELD,
MOVING NORTHEAST AT 65 MPH.
HAZARD...PING PONG BALL SIZE HAIL AND 60 MPH WIND GUSTS.
SOURCE...RADAR INDICATED.
IMPACT...PEOPLE AND ANIMALS OUTDOORS WILL BE INJURED. EXPECT HAIL
DAMAGE TO ROOFS, SIDING, WINDOWS, AND VEHICLES. EXPECT
WIND DAMAGE TO ROOFS, SIDING, AND TREES.
* THIS SEVERE THUNDERSTORM WILL BE NEAR...
STUART AROUND 540 PM CDT.
EARLHAM, DEXTER AND DIAMONDHEAD LAKE AROUND 545 PM CDT.
OTHER LOCATIONS IN THE PATH OF THIS SEVERE THUNDERSTORM INCLUDE DE
SOTO, REDFIELD, ADEL, WAUKEE, DALLAS CENTER, MINBURN, BOUTON, GRANGER
AND WOODWARD.
THIS INCLUDES INTERSTATE 80 BETWEEN MILE MARKERS 86 AND 113.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
FOR YOUR PROTECTION MOVE TO AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST FLOOR OF A BUILDING.
A TORNADO WATCH REMAINS IN EFFECT UNTIL 1000 PM CDT FOR CENTRAL,
SOUTH CENTRAL, SOUTHWESTERN AND WEST CENTRAL IOWA.