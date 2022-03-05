SEVERE THUNDERSTORM WARNING FOR...
SOUTHWESTERN UNION COUNTY IN SOUTH CENTRAL IOWA...
ADAMS COUNTY IN SOUTHWESTERN IOWA...
NORTHERN TAYLOR COUNTY IN SOUTHWESTERN IOWA...
* UNTIL 400 PM CST.
* AT 317 PM CST, A SEVERE THUNDERSTORM WAS LOCATED NEAR CLARINDA, OR
15 MILES NORTHWEST OF BEDFORD, MOVING NORTHEAST AT 45 MPH.
HAZARD...60 MPH WIND GUSTS AND QUARTER SIZE HAIL.
SOURCE...RADAR INDICATED.
IMPACT...HAIL DAMAGE TO VEHICLES IS EXPECTED. EXPECT WIND DAMAGE
TO ROOFS, SIDING, AND TREES.
* LOCATIONS IMPACTED INCLUDE...
CORNING AND LAKE ICARIA.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
FOR YOUR PROTECTION MOVE TO AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST FLOOR OF A BUILDING.
A TORNADO WATCH REMAINS IN EFFECT UNTIL 800 PM CST FOR SOUTH CENTRAL AND SOUTHWESTERN IOWA.