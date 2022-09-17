Severe Thunderstorm Warning

BULLETIN - IMMEDIATE BROADCAST REQUESTED

SEVERE THUNDERSTORM WARNING

NATIONAL WEATHER SERVICE DES MOINES IA

736 PM CDT SAT SEP 17 2022

THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN DES MOINES HAS ISSUED A

* SEVERE THUNDERSTORM WARNING FOR...

WESTERN ADAMS COUNTY IN SOUTHWESTERN IOWA...

* UNTIL 815 PM CDT.

* AT 736 PM CDT, A SEVERE THUNDERSTORM WAS LOCATED OVER HACKLEBARNEY

WOODS COUNTY PARK, OR 10 MILES WEST OF CORNING, MOVING EAST AT 25

MPH.

HAZARD...60 MPH WIND GUSTS AND QUARTER SIZE HAIL.

SOURCE...RADAR INDICATED.

IMPACT...HAIL DAMAGE TO VEHICLES IS EXPECTED. EXPECT WIND DAMAGE

TO ROOFS, SIDING, AND TREES.

* THIS SEVERE THUNDERSTORM WILL BE NEAR...

NODAWAY AROUND 740 PM CDT.

CARBON AROUND 750 PM CDT.

OTHER LOCATIONS IN THE PATH OF THIS SEVERE THUNDERSTORM INCLUDE

CORNING, CORNING MUNICIPAL AIRPORT, LAKE ICARIA AND LAKE ICARIA STATE PARK.

PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...

FOR YOUR PROTECTION MOVE TO AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST FLOOR OF A BUILDING.

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