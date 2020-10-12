SEVERE THUNDERSTORM WARNING
NATIONAL WEATHER SERVICE DES MOINES, IA
ISSUED BY NATIONAL WEATHER SERVICE QUAD CITIES IA/IL
1200 AM CDT MON OCT 12 2020
THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN DES MOINES HAS ISSUED A
* SEVERE THUNDERSTORM WARNING FOR...
ADAMS COUNTY IN SOUTHWESTERN IOWA...
TAYLOR COUNTY IN SOUTHWESTERN IOWA...
* UNTIL 1215 AM CDT.
* AT 1159 PM CDT, SEVERE THUNDERSTORMS WERE LOCATED ALONG A LINE
EXTENDING FROM 8 MILES WEST OF GREEN VALLEY LAKE TO NEAR HOPKINS,
MOVING EAST AT 50 MPH.
HAZARD...60 MPH WIND GUSTS.
SOURCE...TRAINED WEATHER SPOTTERS.
IMPACT...EXPECT DAMAGE TO ROOFS, SIDING, AND TREES.
* LOCATIONS IMPACTED INCLUDE...
CORNING, BEDFORD, LENOX, LAKE ICARIA, NEW MARKET, CLEARFIELD,
PRESCOTT, BLOCKTON, GRAVITY, NODAWAY, SHARPSBURG, CONWAY, CARBON,
ATHELSTAN, LAKE OF THREE FIRES STATE PARK, CORNING MUNICIPAL
AIRPORT, BEDFORD MUNICIPAL AIRPORT AND LAKE ICARIA STATE PARK.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
FOR YOUR PROTECTION MOVE TO AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST FLOOR OF A STURDY BUILDING.