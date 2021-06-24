Severe Thunderstorm Warning

BULLETIN - IMMEDIATE BROADCAST REQUESTED

SEVERE THUNDERSTORM WARNING

NATIONAL WEATHER SERVICE KANSAS CITY/PLEASANT HILL MO

328 AM CDT THU JUN 24 2021

THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN PLEASANT HILL HAS ISSUED A

* SEVERE THUNDERSTORM WARNING FOR...

ATCHISON COUNTY IN NORTHWESTERN MISSOURI...

* UNTIL 415 AM CDT.

* AT 328 AM CDT, SEVERE THUNDERSTORMS WERE LOCATED ALONG A LINE

EXTENDING FROM 6 MILES NORTHWEST OF HAMBURG TO NEAR TECUMSEH,

MOVING SOUTHEAST AT 45 MPH.

HAZARD...60 MPH WIND GUSTS AND QUARTER SIZE HAIL.

SOURCE...RADAR INDICATED.

IMPACT...HAIL DAMAGE TO VEHICLES IS EXPECTED. EXPECT WIND DAMAGE

TO ROOFS, SIDING, AND TREES.

* LOCATIONS IMPACTED INCLUDE...

ROCK PORT, TARKIO AND FAIRFAX.

THIS INCLUDES INTERSTATE 29 BETWEEN MILE MARKERS 100 AND 123.

PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...

FOR YOUR PROTECTION MOVE TO AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST FLOOR OF A BUILDING.

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