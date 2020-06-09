SEVERE WEATHER STATEMENT
NATIONAL WEATHER SERVICE KANSAS CITY/PLEASANT HILL MO
834 PM CDT TUE JUN 9 2020
ATCHISON MO-
834 PM CDT TUE JUN 9 2020
...A SEVERE THUNDERSTORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 915 PM CDT
FOR NORTHEASTERN ATCHISON COUNTY...
AT 834 PM CDT, A SEVERE THUNDERSTORM WAS LOCATED OVER TARKIO, MOVING
NORTH AT 30 MPH.
HAZARD...70 MPH WIND GUSTS AND HALF DOLLAR SIZE HAIL.
SOURCE...RADAR INDICATED.
IMPACT...HAIL DAMAGE TO VEHICLES IS EXPECTED. EXPECT CONSIDERABLE
TREE DAMAGE. WIND DAMAGE IS ALSO LIKELY TO MOBILE HOMES,
ROOFS, AND OUTBUILDINGS.
LOCATIONS IMPACTED INCLUDE...
TARKIO, ROCK PORT, ROCKPORT, WESTBORO AND BLANCHARD.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
FOR YOUR PROTECTION MOVE TO AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST FLOOR OF A BUILDING.