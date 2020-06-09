Severe Thunderstorm Warning

SEVERE WEATHER STATEMENT

NATIONAL WEATHER SERVICE KANSAS CITY/PLEASANT HILL MO

834 PM CDT TUE JUN 9 2020

ATCHISON MO-

834 PM CDT TUE JUN 9 2020

...A SEVERE THUNDERSTORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 915 PM CDT

FOR NORTHEASTERN ATCHISON COUNTY...

AT 834 PM CDT, A SEVERE THUNDERSTORM WAS LOCATED OVER TARKIO, MOVING

NORTH AT 30 MPH.

HAZARD...70 MPH WIND GUSTS AND HALF DOLLAR SIZE HAIL.

SOURCE...RADAR INDICATED.

IMPACT...HAIL DAMAGE TO VEHICLES IS EXPECTED. EXPECT CONSIDERABLE

TREE DAMAGE. WIND DAMAGE IS ALSO LIKELY TO MOBILE HOMES,

ROOFS, AND OUTBUILDINGS.

LOCATIONS IMPACTED INCLUDE...

TARKIO, ROCK PORT, ROCKPORT, WESTBORO AND BLANCHARD.

PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...

FOR YOUR PROTECTION MOVE TO AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST FLOOR OF A BUILDING.