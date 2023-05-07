(KMAland) -- The National Weather Service has issued a severe thunderstorm warning for Atchison County until 9:30 p.m.
THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN PLEASANT HILL HAS ISSUED A
* SEVERE THUNDERSTORM WARNING FOR...
ATCHISON COUNTY IN NORTHWESTERN MISSOURI...
* UNTIL 930 PM CDT.
* AT 847 PM CDT, A SEVERE THUNDERSTORM WAS LOCATED OVER PERU, OR 10 MILES NORTHEAST OF AUBURN, MOVING EAST AT 45 MPH.
HAZARD...60 MPH WIND GUSTS AND HALF DOLLAR SIZE HAIL.
SOURCE...RADAR INDICATED.
IMPACT...HAIL DAMAGE TO VEHICLES IS EXPECTED. EXPECT WIND DAMAGE TO ROOFS, SIDING, AND TREES.
* LOCATIONS IMPACTED INCLUDE...
TARKIO, ROCK PORT, BLANCHARD, WESTBORO, WATSON AND PHELPS CITY. THIS INCLUDES INTERSTATE 29 BETWEEN MILE MARKERS 106 AND 123.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
FOR YOUR PROTECTION MOVE TO AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST FLOOR OF A BUILDING.