SEVERE THUNDERSTORM WARNING
NATIONAL WEATHER SERVICE KANSAS CITY/PLEASANT HILL MO
748 PM CDT TUE JUN 9 2020
THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN PLEASANT HILL HAS ISSUED A
* SEVERE THUNDERSTORM WARNING FOR...
ATCHISON COUNTY IN NORTHWESTERN MISSOURI...
NORTHWESTERN HOLT COUNTY IN NORTHWESTERN MISSOURI...
* UNTIL 830 PM CDT.
* AT 747 PM CDT, SEVERE THUNDERSTORMS WERE LOCATED ALONG A LINE
EXTENDING FROM NEAR JOHNSON TO 6 MILES SOUTHEAST OF SHUBERT, MOVING
NORTH AT 30 MPH.
HAZARD...GOLF BALL SIZE HAIL AND 70 MPH WIND GUSTS.
SOURCE...RADAR INDICATED.
IMPACT...PEOPLE AND ANIMALS OUTDOORS WILL BE INJURED. EXPECT HAIL
DAMAGE TO ROOFS, SIDING, WINDOWS, AND VEHICLES. EXPECT
CONSIDERABLE TREE DAMAGE. WIND DAMAGE IS ALSO LIKELY TO
MOBILE HOMES, ROOFS, AND OUTBUILDINGS.
* LOCATIONS IMPACTED INCLUDE...
TARKIO, ROCK PORT, FAIRFAX, ROCKPORT, WESTBORO, WATSON, BLANCHARD,
CORNING, INDIAN CAVE STATE PARK AND PHELPS CITY.
THIS INCLUDES INTERSTATE 29 BETWEEN MILE MARKERS 95 AND 123.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
FOR YOUR PROTECTION MOVE TO AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST FLOOR OF A BUILDING.