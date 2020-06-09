Severe Thunderstorm Warning

SEVERE THUNDERSTORM WARNING

NATIONAL WEATHER SERVICE KANSAS CITY/PLEASANT HILL MO

748 PM CDT TUE JUN 9 2020

THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN PLEASANT HILL HAS ISSUED A

* SEVERE THUNDERSTORM WARNING FOR...

ATCHISON COUNTY IN NORTHWESTERN MISSOURI...

NORTHWESTERN HOLT COUNTY IN NORTHWESTERN MISSOURI...

* UNTIL 830 PM CDT.

* AT 747 PM CDT, SEVERE THUNDERSTORMS WERE LOCATED ALONG A LINE

EXTENDING FROM NEAR JOHNSON TO 6 MILES SOUTHEAST OF SHUBERT, MOVING

NORTH AT 30 MPH.

HAZARD...GOLF BALL SIZE HAIL AND 70 MPH WIND GUSTS.

SOURCE...RADAR INDICATED.

IMPACT...PEOPLE AND ANIMALS OUTDOORS WILL BE INJURED. EXPECT HAIL

DAMAGE TO ROOFS, SIDING, WINDOWS, AND VEHICLES. EXPECT

CONSIDERABLE TREE DAMAGE. WIND DAMAGE IS ALSO LIKELY TO

MOBILE HOMES, ROOFS, AND OUTBUILDINGS.

* LOCATIONS IMPACTED INCLUDE...

TARKIO, ROCK PORT, FAIRFAX, ROCKPORT, WESTBORO, WATSON, BLANCHARD,

CORNING, INDIAN CAVE STATE PARK AND PHELPS CITY.

THIS INCLUDES INTERSTATE 29 BETWEEN MILE MARKERS 95 AND 123.

PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...

FOR YOUR PROTECTION MOVE TO AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST FLOOR OF A BUILDING.