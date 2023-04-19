SEVERE THUNDERSTORM WARNING
NATIONAL WEATHER SERVICE KANSAS CITY/PLEASANT HILL MO
853 PM CDT WED APR 19 2023
THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN PLEASANT HILL HAS ISSUED A
* SEVERE THUNDERSTORM WARNING FOR...
EASTERN ATCHISON COUNTY IN NORTHWESTERN MISSOURI...
NORTHEASTERN HOLT COUNTY IN NORTHWESTERN MISSOURI...
NODAWAY COUNTY IN NORTHWESTERN MISSOURI...
NORTHWESTERN ANDREW COUNTY IN NORTHWESTERN MISSOURI...
* UNTIL 930 PM CDT.
* AT 853 PM CDT, A SEVERE THUNDERSTORM WAS LOCATED NEAR FAIRFAX, OR 9
MILES SOUTHEAST OF TARKIO, MOVING NORTHEAST AT 45 MPH.
HAZARD...60 MPH WIND GUSTS AND QUARTER SIZE HAIL.
SOURCE...RADAR INDICATED.
IMPACT...HAIL DAMAGE TO VEHICLES IS EXPECTED. EXPECT WIND DAMAGE
TO ROOFS, SIDING, AND TREES.
* LOCATIONS IMPACTED INCLUDE...
MARYVILLE, TARKIO, MOUND CITY, FAIRFAX, BURLINGTON JUNCTION,
HOPKINS, RAVENWOOD, MAITLAND, SKIDMORE, BRADDYVILLE, BARNARD,
CONCEPTION JUNCTION, GRAHAM, CLEARMONT, ELMO, PICKERING, CLYDE,
ARKOE, QUITMAN AND CONCEPTION.
THIS INCLUDES INTERSTATE 29 BETWEEN MILE MARKERS 71 AND 72.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
A TORNADO WATCH REMAINS IN EFFECT UNTIL 1100 PM CDT FOR NORTHWESTERN MISSOURI.
FOR YOUR PROTECTION MOVE TO AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST FLOOR OF A BUILDING.
A TORNADO WATCH REMAINS IN EFFECT UNTIL 1100 PM CDT FOR NORTHWESTERN MISSOURI.