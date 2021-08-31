SEVERE THUNDERSTORM WARNING
NATIONAL WEATHER SERVICE KANSAS CITY/PLEASANT HILL MO
716 AM CDT TUE AUG 31 2021
THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN PLEASANT HILL HAS ISSUED A
* SEVERE THUNDERSTORM WARNING FOR...
ATCHISON COUNTY IN NORTHWESTERN MISSOURI...
NORTHWESTERN HOLT COUNTY IN NORTHWESTERN MISSOURI...
NORTHWESTERN NODAWAY COUNTY IN NORTHWESTERN MISSOURI...
* UNTIL 800 AM CDT.
* AT 716 AM CDT, SEVERE THUNDERSTORMS WERE LOCATED ALONG A LINE
EXTENDING FROM NEAR RIVERTON TO NEAR PERU TO NEAR TECUMSEH, MOVING
SOUTHEAST AT 40 MPH.
HAZARD...60 MPH WIND GUSTS AND PENNY SIZE HAIL.
SOURCE...RADAR INDICATED.
IMPACT...EXPECT DAMAGE TO ROOFS, SIDING, AND TREES.
* LOCATIONS IMPACTED INCLUDE...
TARKIO, ROCK PORT, FAIRFAX, BURLINGTON JUNCTION, SKIDMORE, CRAIG,
CLEARMONT, ELMO, BRADDYVILLE, WESTBORO, WATSON, QUITMAN, BLANCHARD,
CORNING, PHELPS CITY AND INDIAN CAVE STATE PARK.
THIS INCLUDES INTERSTATE 29 BETWEEN MILE MARKERS 86 AND 123.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
FOR YOUR PROTECTION MOVE TO AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST FLOOR OF A BUILDING.