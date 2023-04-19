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SEVERE THUNDERSTORM WARNING

NATIONAL WEATHER SERVICE KANSAS CITY/PLEASANT HILL MO

825 PM CDT WED APR 19 2023

THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN PLEASANT HILL HAS ISSUED A

* SEVERE THUNDERSTORM WARNING FOR...

ATCHISON COUNTY IN NORTHWESTERN MISSOURI...

NORTHERN HOLT COUNTY IN NORTHWESTERN MISSOURI...

WESTERN NODAWAY COUNTY IN NORTHWESTERN MISSOURI...

* UNTIL 900 PM CDT.

* AT 824 PM CDT, A SEVERE THUNDERSTORM WAS LOCATED NEAR FALLS CITY,

MOVING NORTHEAST AT 35 MPH.

HAZARD...60 MPH WIND GUSTS AND QUARTER SIZE HAIL.

SOURCE...RADAR INDICATED.

IMPACT...HAIL DAMAGE TO VEHICLES IS EXPECTED. EXPECT WIND DAMAGE

TO ROOFS, SIDING, AND TREES.

* LOCATIONS IMPACTED INCLUDE...

TARKIO, MOUND CITY, ROCK PORT, FAIRFAX, BURLINGTON JUNCTION,

MAITLAND, SKIDMORE, CRAIG, BLANCHARD, ELMO, BIG LAKE, WESTBORO,

QUITMAN, BIGELOW, CORNING, PHELPS CITY AND INDIAN CAVE STATE PARK.

THIS INCLUDES INTERSTATE 29 BETWEEN MILE MARKERS 84 AND 115.

PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...

A TORNADO WATCH REMAINS IN EFFECT UNTIL 1100 PM CDT FOR NORTHWESTERN MISSOURI.

FOR YOUR PROTECTION MOVE TO AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST FLOOR OF A BUILDING.

A TORNADO WATCH REMAINS IN EFFECT UNTIL 1100 PM CDT FOR NORTHWESTERN MISSOURI.

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