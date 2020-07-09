SEVERE THUNDERSTORM WARNING
NATIONAL WEATHER SERVICE KANSAS CITY/PLEASANT HILL MO
240 AM CDT THU JUL 9 2020
THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN PLEASANT HILL HAS ISSUED A
* SEVERE THUNDERSTORM WARNING FOR...
ATCHISON COUNTY IN NORTHWESTERN MISSOURI...
HOLT COUNTY IN NORTHWESTERN MISSOURI...
NODAWAY COUNTY IN NORTHWESTERN MISSOURI...
WESTERN ANDREW COUNTY IN NORTHWESTERN MISSOURI...
* UNTIL 315 AM CDT.
* AT 240 AM CDT, SEVERE THUNDERSTORMS WERE LOCATED ALONG A LINE
EXTENDING FROM CRAIG TO NEAR WILLIS TO NEAR HOYT, MOVING EAST AT 55
MPH.
HAZARD...60 MPH WIND GUSTS.
SOURCE...RADAR INDICATED.
IMPACT...EXPECT DAMAGE TO ROOFS, SIDING, AND TREES.
* LOCATIONS IMPACTED INCLUDE...
MARYVILLE, SAVANNAH, TARKIO, MOUND CITY, ROCK PORT, OREGON,
FAIRFAX, BURLINGTON JUNCTION, HOPKINS, MAITLAND, AMAZONIA,
SKIDMORE, FOREST CITY, CRAIG, FILLMORE, ROCKPORT, BARNARD, BOLCKOW, GRAHAM AND CLEARMONT.
THIS INCLUDES THE FOLLOWING HIGHWAYS...
INTERSTATE 29 BETWEEN MILE MARKERS 57 AND 123.
INTERSTATE 229 BETWEEN MILE MARKERS 12 AND 14.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
FOR YOUR PROTECTION MOVE TO AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST FLOOR OF A BUILDING.