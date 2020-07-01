SEVERE THUNDERSTORM WARNING
NATIONAL WEATHER SERVICE KANSAS CITY/PLEASANT HILL MO
149 AM CDT WED JUL 1 2020
THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN PLEASANT HILL HAS ISSUED A
* SEVERE THUNDERSTORM WARNING FOR...
ATCHISON COUNTY IN NORTHWESTERN MISSOURI...
NORTHWESTERN NODAWAY COUNTY IN NORTHWESTERN MISSOURI...
* UNTIL 245 AM CDT.
* AT 148 AM CDT, SEVERE THUNDERSTORMS WERE LOCATED ALONG A LINE
EXTENDING FROM FARRAGUT TO NEAR RIVERTON TO NEAR HAMBURG TO NEAR
PERU, MOVING SOUTHEAST AT 35 MPH.
HAZARD...60 MPH WIND GUSTS.
SOURCE...RADAR INDICATED.
IMPACT...EXPECT DAMAGE TO ROOFS, SIDING, AND TREES.
* LOCATIONS IMPACTED INCLUDE...
TARKIO, ROCK PORT, FAIRFAX, ROCKPORT, ELMO, BRADDYVILLE, WESTBORO,
WATSON, BLANCHARD, INDIAN CAVE STATE PARK AND PHELPS CITY.
THIS INCLUDES INTERSTATE 29 BETWEEN MILE MARKERS 100 AND 123.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
FOR YOUR PROTECTION MOVE TO AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST FLOOR OF A BUILDING.