SEVERE THUNDERSTORM WARNING
NATIONAL WEATHER SERVICE KANSAS CITY/PLEASANT HILL MO
444 PM CDT SAT MAY 6 2023
THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN PLEASANT HILL HAS ISSUED A
* SEVERE THUNDERSTORM WARNING FOR...
NORTHEASTERN ATCHISON COUNTY IN NORTHWESTERN MISSOURI...
NORTHWESTERN NODAWAY COUNTY IN NORTHWESTERN MISSOURI...
* UNTIL 530 PM CDT.
* AT 443 PM CDT, A SEVERE THUNDERSTORM WAS LOCATED NEAR TARKIO,
MOVING EAST AT 25 MPH.
HAZARD...PING PONG BALL SIZE HAIL AND 60 MPH WIND GUSTS.
SOURCE...RADAR INDICATED.
IMPACT...PEOPLE AND ANIMALS OUTDOORS WILL BE INJURED. EXPECT HAIL
DAMAGE TO ROOFS, SIDING, WINDOWS, AND VEHICLES. EXPECT
WIND DAMAGE TO ROOFS, SIDING, AND TREES.
* LOCATIONS IMPACTED INCLUDE...
TARKIO, BURLINGTON JUNCTION, CLEARMONT, ELMO AND WESTBORO.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
A TORNADO WATCH REMAINS IN EFFECT UNTIL 1100 PM CDT FOR NORTHWESTERN MISSOURI.
FOR YOUR PROTECTION MOVE TO AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST FLOOR OF A BUILDING.
A TORNADO WATCH REMAINS IN EFFECT UNTIL 1100 PM CDT FOR NORTHWESTERN MISSOURI.