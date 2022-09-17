Severe Thunderstorm Warning

SEVERE THUNDERSTORM WARNING

NATIONAL WEATHER SERVICE DES MOINES IA

1006 PM CDT SAT SEP 17 2022

THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN DES MOINES HAS ISSUED A

* SEVERE THUNDERSTORM WARNING FOR...

SOUTHEASTERN CASS COUNTY IN SOUTHWESTERN IOWA...

NORTHEASTERN ADAMS COUNTY IN SOUTHWESTERN IOWA...

SOUTHWESTERN ADAIR COUNTY IN SOUTHWESTERN IOWA...

* UNTIL 1045 PM CDT.

* AT 1005 PM CDT, A SEVERE THUNDERSTORM WAS LOCATED 5 MILES NORTH OF

LAKE ICARIA, OR 10 MILES NORTH OF CORNING, MOVING EAST AT 20 MPH.

HAZARD...PING PONG BALL SIZE HAIL AND 60 MPH WIND GUSTS.

SOURCE...RADAR INDICATED.

IMPACT...PEOPLE AND ANIMALS OUTDOORS WILL BE INJURED. EXPECT HAIL

DAMAGE TO ROOFS, SIDING, WINDOWS, AND VEHICLES. EXPECT

WIND DAMAGE TO ROOFS, SIDING, AND TREES.

* THIS SEVERE THUNDERSTORM WILL BE NEAR...

BRIDGEWATER AROUND 1020 PM CDT.

OTHER LOCATIONS IN THE PATH OF THIS SEVERE THUNDERSTORM INCLUDE

FONTANELLE AND NODAWAY PARK.

PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...

FOR YOUR PROTECTION MOVE TO AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST FLOOR OF A BUILDING.

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