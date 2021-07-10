SEVERE WEATHER STATEMENT
NATIONAL WEATHER SERVICE DES MOINES IA
1221 AM CDT SAT JUL 10 2021
IAC001-003-029-100545-
/O.CON.KDMX.SV.W.0067.000000T0000Z-210710T0545Z/
CASS IA-ADAMS IA-ADAIR IA-
1221 AM CDT SAT JUL 10 2021
...A SEVERE THUNDERSTORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 1245 AM CDT
FOR SOUTHERN CASS...ADAMS AND SOUTHWESTERN ADAIR COUNTIES...
AT 1220 AM CDT, SEVERE THUNDERSTORMS WERE LOCATED ALONG A LINE
EXTENDING FROM 9 MILES SOUTH OF ATLANTIC TO NEAR ELLIOTT, MOVING
SOUTHEAST AT 30 MPH.
HAZARD...60 MPH WIND GUSTS AND PENNY SIZE HAIL.
SOURCE...RADAR INDICATED.
IMPACT...EXPECT DAMAGE TO ROOFS, SIDING, AND TREES.
LOCATIONS IMPACTED INCLUDE...
LAKE ICARIA AND CORNING.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
FOR YOUR PROTECTION MOVE TO AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST FLOOR OF A BUILDING.