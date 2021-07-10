Severe Thunderstorm Warning

SEVERE WEATHER STATEMENT

NATIONAL WEATHER SERVICE DES MOINES IA

1221 AM CDT SAT JUL 10 2021

IAC001-003-029-100545-

/O.CON.KDMX.SV.W.0067.000000T0000Z-210710T0545Z/

CASS IA-ADAMS IA-ADAIR IA-

1221 AM CDT SAT JUL 10 2021

...A SEVERE THUNDERSTORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 1245 AM CDT

FOR SOUTHERN CASS...ADAMS AND SOUTHWESTERN ADAIR COUNTIES...

AT 1220 AM CDT, SEVERE THUNDERSTORMS WERE LOCATED ALONG A LINE

EXTENDING FROM 9 MILES SOUTH OF ATLANTIC TO NEAR ELLIOTT, MOVING

SOUTHEAST AT 30 MPH.

HAZARD...60 MPH WIND GUSTS AND PENNY SIZE HAIL.

SOURCE...RADAR INDICATED.

IMPACT...EXPECT DAMAGE TO ROOFS, SIDING, AND TREES.

LOCATIONS IMPACTED INCLUDE...

LAKE ICARIA AND CORNING.

PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...

FOR YOUR PROTECTION MOVE TO AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST FLOOR OF A BUILDING.

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