(KMAland) -- The National Weather Service has issued a severe thunderstorm warning for parts of Cass, Adams and Adair counties until 8:45 p.m.
THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN DES MOINES HAS ISSUED A
* SEVERE THUNDERSTORM WARNING FOR...
EASTERN CASS COUNTY IN SOUTHWESTERN IOWA...
NORTHWESTERN ADAMS COUNTY IN SOUTHWESTERN IOWA...
NORTHWESTERN ADAIR COUNTY IN SOUTHWESTERN IOWA...
* UNTIL 845 PM CDT.
* AT 757 PM CDT, A SEVERE THUNDERSTORM WAS LOCATED 6 MILES SOUTH OF CUMBERLAND, OR 15 MILES NORTHWEST OF CORNING, MOVING NORTHEAST AT 30 MPH.
HAZARD...60 MPH WIND GUSTS AND HALF DOLLAR SIZE HAIL.
SOURCE...RADAR INDICATED.
IMPACT...HAIL DAMAGE TO VEHICLES IS EXPECTED. EXPECT WIND DAMAGE TO ROOFS, SIDING, AND TREES.
* THIS SEVERE THUNDERSTORM WILL BE NEAR...
MASSENA AND CUMBERLAND AROUND 810 PM CDT. BRIDGEWATER AROUND 815 PM CDT.
OTHER LOCATIONS IN THE PATH OF THIS SEVERE THUNDERSTORM INCLUDE LAKE ANITA STATE PARK, ANITA MUNICIPAL AIRPORT AND ANITA.
THIS INCLUDES INTERSTATE 80 BETWEEN MILE MARKERS 67 AND 69.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
FOR YOUR PROTECTION MOVE TO AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST FLOOR OF A BUILDING.