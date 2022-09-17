SEVERE THUNDERSTORM WARNING
NATIONAL WEATHER SERVICE DES MOINES IA
1019 PM CDT SAT SEP 17 2022
THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN DES MOINES HAS ISSUED A
* SEVERE THUNDERSTORM WARNING FOR...
SOUTH CENTRAL CASS COUNTY IN SOUTHWESTERN IOWA...
ADAMS COUNTY IN SOUTHWESTERN IOWA...
* UNTIL 1100 PM CDT.
* AT 1019 PM CDT, A SEVERE THUNDERSTORM WAS LOCATED NEAR GRANT, OR 13
MILES NORTHWEST OF CORNING, MOVING EAST AT 30 MPH.
HAZARD...QUARTER SIZE HAIL.
SOURCE...RADAR INDICATED.
IMPACT...DAMAGE TO VEHICLES IS EXPECTED.
* THIS SEVERE THUNDERSTORM WILL BE NEAR...
CARBON AROUND 1035 PM CDT.
OTHER LOCATIONS IN THE PATH OF THIS SEVERE THUNDERSTORM INCLUDE
CORNING, CORNING MUNICIPAL AIRPORT, LAKE ICARIA, LAKE ICARIA STATE
PARK AND PRESCOTT.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
FOR YOUR PROTECTION MOVE TO AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST FLOOR OF A BUILDING.