Severe Thunderstorm Warning

SEVERE THUNDERSTORM WARNING

NATIONAL WEATHER SERVICE DES MOINES IA

923 PM CDT TUE JUN 9 2020

THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN DES MOINES HAS ISSUED A

* SEVERE THUNDERSTORM WARNING FOR...

WESTERN CASS COUNTY IN SOUTHWESTERN IOWA...

NORTHWESTERN ADAMS COUNTY IN SOUTHWESTERN IOWA...

* UNTIL 1015 PM CDT.

* AT 922 PM CDT, SEVERE THUNDERSTORMS WERE LOCATED ALONG A LINE

EXTENDING FROM NEAR OAKLAND TO NEAR ELLIOTT TO NEAR VILLISCA,

MOVING NORTHEAST AT 35 MPH.

HAZARD...60 MPH WIND GUSTS.

SOURCE...RADAR INDICATED.

IMPACT...EXPECT DAMAGE TO ROOFS, SIDING, AND TREES.

* LOCATIONS IMPACTED INCLUDE...

ATLANTIC, GRISWOLD, LEWIS, CUMBERLAND, MARNE, GRISWOLD PARK, COLD

SPRINGS STATE PARK AND ATLANTIC MUNICIPAL AIRPORT.

THIS INCLUDES INTERSTATE 80 BETWEEN MILE MARKERS 50 AND 55.

PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...

FOR YOUR PROTECTION MOVE TO AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST FLOOR OF A BUILDING.

TORRENTIAL RAINFALL IS OCCURRING WITH THESE STORMS, AND MAY LEAD TO FLASH FLOODING. DO NOT DRIVE YOUR VEHICLE THROUGH FLOODED ROADWAYS.