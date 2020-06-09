SEVERE THUNDERSTORM WARNING
NATIONAL WEATHER SERVICE DES MOINES IA
923 PM CDT TUE JUN 9 2020
THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN DES MOINES HAS ISSUED A
* SEVERE THUNDERSTORM WARNING FOR...
WESTERN CASS COUNTY IN SOUTHWESTERN IOWA...
NORTHWESTERN ADAMS COUNTY IN SOUTHWESTERN IOWA...
* UNTIL 1015 PM CDT.
* AT 922 PM CDT, SEVERE THUNDERSTORMS WERE LOCATED ALONG A LINE
EXTENDING FROM NEAR OAKLAND TO NEAR ELLIOTT TO NEAR VILLISCA,
MOVING NORTHEAST AT 35 MPH.
HAZARD...60 MPH WIND GUSTS.
SOURCE...RADAR INDICATED.
IMPACT...EXPECT DAMAGE TO ROOFS, SIDING, AND TREES.
* LOCATIONS IMPACTED INCLUDE...
ATLANTIC, GRISWOLD, LEWIS, CUMBERLAND, MARNE, GRISWOLD PARK, COLD
SPRINGS STATE PARK AND ATLANTIC MUNICIPAL AIRPORT.
THIS INCLUDES INTERSTATE 80 BETWEEN MILE MARKERS 50 AND 55.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
FOR YOUR PROTECTION MOVE TO AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST FLOOR OF A BUILDING.
TORRENTIAL RAINFALL IS OCCURRING WITH THESE STORMS, AND MAY LEAD TO FLASH FLOODING. DO NOT DRIVE YOUR VEHICLE THROUGH FLOODED ROADWAYS.