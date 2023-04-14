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SEVERE THUNDERSTORM WARNING

NATIONAL WEATHER SERVICE DES MOINES IA

908 PM CDT FRI APR 14 2023

THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN DES MOINES HAS ISSUED A

* SEVERE THUNDERSTORM WARNING FOR...

NORTHERN CASS COUNTY IN SOUTHWESTERN IOWA...

SOUTHWESTERN AUDUBON COUNTY IN WEST CENTRAL IOWA...

* UNTIL 1000 PM CDT.

* AT 908 PM CDT, A SEVERE THUNDERSTORM WAS LOCATED 5 MILES EAST OF

HANCOCK, OR 12 MILES WEST OF ATLANTIC, MOVING NORTHEAST AT 30 MPH.

HAZARD...60 MPH WIND GUSTS AND QUARTER SIZE HAIL.

SOURCE...RADAR INDICATED.

IMPACT...HAIL DAMAGE TO VEHICLES IS EXPECTED. EXPECT WIND DAMAGE

TO ROOFS, SIDING, AND TREES.

* THIS SEVERE THUNDERSTORM WILL BE NEAR...

MARNE AROUND 925 PM CDT.

OTHER LOCATIONS IN THE PATH OF THIS SEVERE THUNDERSTORM INCLUDE

ATLANTIC MUNICIPAL AIRPORT, ATLANTIC, WIOTA AND BRAYTON.

THIS INCLUDES INTERSTATE 80 BETWEEN MILE MARKERS 50 AND 64.

PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...

FOR YOUR PROTECTION MOVE TO AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST FLOOR OF A BUILDING.

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