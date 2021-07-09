SEVERE THUNDERSTORM WARNING
NATIONAL WEATHER SERVICE DES MOINES IA
1141 PM CDT FRI JUL 9 2021
THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN DES MOINES HAS ISSUED A
* SEVERE THUNDERSTORM WARNING FOR...
NORTHWESTERN CASS COUNTY IN SOUTHWESTERN IOWA...
SOUTHWESTERN AUDUBON COUNTY IN WEST CENTRAL IOWA...
* UNTIL 1230 AM CDT.
* AT 1141 PM CDT, A SEVERE THUNDERSTORM WAS LOCATED NEAR WALNUT, OR
10 MILES NORTHWEST OF ATLANTIC, MOVING SOUTH AT 25 MPH.
HAZARD...60 MPH WIND GUSTS AND QUARTER SIZE HAIL.
SOURCE...RADAR INDICATED.
IMPACT...HAIL DAMAGE TO VEHICLES IS EXPECTED. EXPECT WIND DAMAGE
TO ROOFS, SIDING, AND TREES.
* LOCATIONS IMPACTED INCLUDE...
ATLANTIC.
THIS INCLUDES INTERSTATE 80 BETWEEN MILE MARKERS 50 AND 59.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
FOR YOUR PROTECTION MOVE TO AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST FLOOR OF A BUILDING.