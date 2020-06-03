SEVERE THUNDERSTORM WARNING
NATIONAL WEATHER SERVICE OMAHA/VALLEY NEBRASKA
1053 PM CDT WED JUN 3 2020
THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN OMAHA HAS ISSUED A
* SEVERE THUNDERSTORM WARNING FOR...
CENTRAL LANCASTER COUNTY IN SOUTHEASTERN NEBRASKA...
EAST CENTRAL SEWARD COUNTY IN SOUTHEASTERN NEBRASKA...
NORTHWESTERN OTOE COUNTY IN SOUTHEASTERN NEBRASKA...
SOUTHWESTERN CASS COUNTY IN SOUTHEASTERN NEBRASKA...
* UNTIL 1130 PM CDT.
* AT 1053 PM CDT, A SEVERE THUNDERSTORM WAS LOCATED OVER NORTHWESTERN
LINCOLN, MOVING SOUTHEAST AT 45 MPH.
HAZARD...65 MPH WIND GUSTS.
SOURCE...RADAR INDICATED.
IMPACT...EXPECT DAMAGE TO ROOFS, SIDING, AND TREES.
* LOCATIONS IMPACTED INCLUDE...
LINCOLN, BENNET, EAGLE, MALCOLM, RAYMOND, BRANCHED OAK STATE
RECREATION AREA AND PAWNEE STATE RECREATION AREA.
THIS INCLUDES INTERSTATE 80 IN NEBRASKA BETWEEN MILE MARKERS 385 AND 409.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
FOR YOUR PROTECTION MOVE TO AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST FLOOR OF A BUILDING.