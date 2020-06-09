SEVERE THUNDERSTORM WARNING
NATIONAL WEATHER SERVICE OMAHA/VALLEY NEBRASKA
700 PM CDT TUE JUN 9 2020
THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN OMAHA HAS ISSUED A
* SEVERE THUNDERSTORM WARNING FOR...
SOUTHERN LANCASTER COUNTY IN SOUTHEASTERN NEBRASKA...
NORTHWESTERN OTOE COUNTY IN SOUTHEASTERN NEBRASKA...
NORTHWESTERN GAGE COUNTY IN SOUTHEASTERN NEBRASKA...
SOUTHWESTERN CASS COUNTY IN SOUTHEASTERN NEBRASKA...
* UNTIL 730 PM CDT.
* AT 700 PM CDT, A SEVERE THUNDERSTORM WAS LOCATED NEAR CORTLAND, OR
15 MILES NORTH OF BEATRICE, MOVING NORTH AT 60 MPH.
HAZARD...60 MPH WIND GUSTS AND QUARTER SIZE HAIL.
SOURCE...RADAR INDICATED.
IMPACT...HAIL DAMAGE TO VEHICLES IS EXPECTED. EXPECT WIND DAMAGE
TO ROOFS, SIDING, AND TREES.
* LOCATIONS IMPACTED INCLUDE...
LINCOLN, HICKMAN, BENNET, FIRTH, CORTLAND, PANAMA, CLATONIA,
HALLAM, PICKRELL, ROCA, SPRAGUE, STAGECOACH STATE RECREATION AREA,
WAGON TRAIN STATE RECREATION AREA AND BLUESTEM STATE RECREATION
AREA.
THIS INCLUDES INTERSTATE 80 IN NEBRASKA BETWEEN MILE MARKERS 397 AND
401.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
A TORNADO WATCH REMAINS IN EFFECT UNTIL 1000 PM CDT FOR SOUTHEASTERN NEBRASKA.
FOR YOUR PROTECTION MOVE TO AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST FLOOR OF A BUILDING.