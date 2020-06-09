SEVERE THUNDERSTORM WARNING
NATIONAL WEATHER SERVICE DES MOINES IA
948 PM CDT TUE JUN 9 2020
THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN DES MOINES HAS ISSUED A
* SEVERE THUNDERSTORM WARNING FOR...
SOUTHEASTERN CASS COUNTY IN SOUTHWESTERN IOWA...
NORTHWESTERN UNION COUNTY IN SOUTH CENTRAL IOWA...
NORTHERN ADAMS COUNTY IN SOUTHWESTERN IOWA...
ADAIR COUNTY IN SOUTHWESTERN IOWA...
* UNTIL 1030 PM CDT.
* AT 948 PM CDT, A SEVERE THUNDERSTORM WAS LOCATED 11 MILES NORTHWEST
OF LAKE ICARIA, OR 15 MILES NORTHWEST OF CORNING, MOVING EAST AT 40
MPH.
HAZARD...60 MPH WIND GUSTS.
SOURCE...RADAR INDICATED.
IMPACT...EXPECT DAMAGE TO ROOFS, SIDING, AND TREES.
* LOCATIONS IMPACTED INCLUDE...
GREENFIELD, LAKE ICARIA, GREEN VALLEY LAKE, FONTANELLE, ORIENT,
MASSENA, CUMBERLAND, BRIDGEWATER, CARBON, GREENFIELD MUNICIPAL
AIRPORT, NODAWAY PARK, LAKE ICARIA STATE PARK, GREEN VALLEY LAKE
STATE PARK AND LAKE ANITA STATE PARK.
THIS INCLUDES INTERSTATE 80 BETWEEN MILE MARKERS 83 AND 84.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
FOR YOUR PROTECTION MOVE TO AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST FLOOR OF A BUILDING.