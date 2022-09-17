SEVERE WEATHER STATEMENT
NATIONAL WEATHER SERVICE OMAHA/VALLEY NEBRASKA
710 PM CDT SAT SEP 17 2022
MONTGOMERY IA-
710 PM CDT SAT SEP 17 2022
...A SEVERE THUNDERSTORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 745 PM CDT
FOR CENTRAL MONTGOMERY COUNTY...
AT 710 PM CDT, A SEVERE THUNDERSTORM WAS LOCATED 5 MILES NORTHEAST
OF RED OAK, MOVING NORTHEAST AT 35 MPH. ANOTHER SEVERE THUNDERSTORM
WAS LOCATED 3 MILES NORTHEAST OF COBURG, ALSO MOVING NORTHEAST AT 35
MPH.
HAZARD...HALF DOLLAR SIZE HAIL.
SOURCE...RADAR INDICATED.
IMPACT...DAMAGE TO VEHICLES IS EXPECTED.
THIS SEVERE STORM WILL BE NEAR...
ELLIOTT AROUND 715 PM CDT.
OTHER LOCATIONS IN THE PATH OF THIS SEVERE THUNDERSTORM INCLUDE
GRANT.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
FOR YOUR PROTECTION MOVE TO AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST FLOOR OF A BUILDING.
PREPARE IMMEDIATELY FOR LARGE HAIL AND DEADLY CLOUD TO GROUND
LIGHTNING. SEEK SHELTER INSIDE A WELL-BUILT STRUCTURE. STAY AWAY FROM WINDOWS.