(KMAland) -- The National Weather Service has issued a severe thunderstorm warning for central Nemaha and southeastern Otoe counties until 9:15 p.m.
THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN OMAHA HAS ISSUED A
* SEVERE THUNDERSTORM WARNING FOR...
CENTRAL NEMAHA COUNTY IN SOUTHEASTERN NEBRASKA...
SOUTHEASTERN OTOE COUNTY IN SOUTHEASTERN NEBRASKA...
* UNTIL 915 PM CDT.
* AT 856 PM CDT, A SEVERE THUNDERSTORM WAS LOCATED OVER PERU, OR 8 MILES NORTHEAST OF AUBURN, MOVING EAST AT 35 MPH.
HAZARD...60 MPH WIND GUSTS AND QUARTER SIZE HAIL.
SOURCE...RADAR INDICATED.
IMPACT...HAIL DAMAGE TO VEHICLES IS EXPECTED. EXPECT WIND DAMAGE TO ROOFS, SIDING, AND TREES.
* THIS SEVERE THUNDERSTORM WILL BE NEAR...
BROWNVILLE AROUND 905 PM CDT.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
FOR YOUR PROTECTION MOVE TO AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST FLOOR OF A BUILDING.