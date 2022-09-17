SEVERE THUNDERSTORM WARNING
NATIONAL WEATHER SERVICE OMAHA/VALLEY NEBRASKA
928 PM CDT SAT SEP 17 2022
THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN OMAHA HAS ISSUED A
* SEVERE THUNDERSTORM WARNING FOR...
CENTRAL POTTAWATTAMIE COUNTY IN SOUTHWESTERN IOWA...
* UNTIL 1000 PM CDT.
* AT 926 PM CDT, A SEVERE THUNDERSTORM WAS LOCATED 5 MILES NORTH OF
TREYNOR, OR 14 MILES EAST OF COUNCIL BLUFFS, MOVING EAST AT 30 MPH.
HAZARD...HALF DOLLAR SIZE HAIL.
SOURCE...RADAR INDICATED.
IMPACT...DAMAGE TO VEHICLES IS EXPECTED.
* THIS SEVERE THUNDERSTORM WILL BE NEAR...
CARSON AROUND 945 PM CDT.
OTHER LOCATIONS IN THE PATH OF THIS SEVERE THUNDERSTORM INCLUDE
OAKLAND. THIS STORM IS FOLLOWING NEARLY THE SAME TRACK AS ANOTHER SEVERE STORM IN POTTAWATAMIE COUNTY.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
FOR YOUR PROTECTION MOVE TO AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST FLOOR OF A BUILDING.
PREPARE IMMEDIATELY FOR LARGE HAIL AND DEADLY CLOUD TO GROUND
LIGHTNING. SEEK SHELTER INSIDE A WELL-BUILT STRUCTURE. STAY AWAY FROM WINDOWS.