Severe Thunderstorm Warning

SEVERE WEATHER STATEMENT

NATIONAL WEATHER SERVICE OMAHA/VALLEY NEBRASKA

718 PM CDT SAT SEP 17 2022

IAC155-165-180100-

/O.CON.KOAX.SV.W.0272.000000T0000Z-220918T0100Z/

POTTAWATTAMIE IA-SHELBY IA-

718 PM CDT SAT SEP 17 2022

...A SEVERE THUNDERSTORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 800 PM CDT

FOR CENTRAL POTTAWATTAMIE AND SOUTHERN SHELBY COUNTIES...

AT 717 PM CDT, A SEVERE THUNDERSTORM WAS LOCATED 4 MILES SOUTH OF UNDERWOOD, OR 10 MILES NORTHEAST OF COUNCIL BLUFFS, MOVING EAST AT 35 MPH.

HAZARD...GOLF BALL SIZE HAIL.

SOURCE...PUBLIC REPORTED HALF DOLLAR TO GOLF BALL SIZE HAIL IN

EXTREME NORTHEAST COUNCIL BLUFFS WITH THIS STORM.

IMPACT...PEOPLE AND ANIMALS OUTDOORS WILL BE INJURED. EXPECT DAMAGE

TO ROOFS, SIDING, WINDOWS, AND VEHICLES.

LOCATIONS IMPACTED INCLUDE...

MINDEN, OAKLAND, SHELBY, HANCOCK AND AVOCA.

PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...

FOR YOUR PROTECTION MOVE TO AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST FLOOR OF A BUILDING.

PREPARE IMMEDIATELY FOR LARGE HAIL AND DEADLY CLOUD TO GROUND

LIGHTNING. SEEK SHELTER INSIDE A WELL-BUILT STRUCTURE. STAY AWAY FROM WINDOWS.

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