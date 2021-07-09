SEVERE WEATHER STATEMENT
NATIONAL WEATHER SERVICE DES MOINES IA
1025 PM CDT FRI JUL 9 2021
IAC159-100400-
/O.CON.KDMX.SV.W.0065.000000T0000Z-210710T0400Z/
RINGGOLD IA-
1025 PM CDT FRI JUL 9 2021
...A SEVERE THUNDERSTORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 1100 PM CDT
FOR CENTRAL RINGGOLD COUNTY...
AT 1025 PM CDT, A SEVERE THUNDERSTORM WAS LOCATED OVER MOUNT AYR, AND
IS NEARLY STATIONARY.
HAZARD...PING PONG BALL SIZE HAIL AND 60 MPH WIND GUSTS.
SOURCE...TRAINED WEATHER SPOTTERS REPORTED PING PONG SIZE HAIL AT
10:24PM IN MT AYR.
IMPACT...PEOPLE AND ANIMALS OUTDOORS WILL BE INJURED. EXPECT HAIL
DAMAGE TO ROOFS, SIDING, WINDOWS, AND VEHICLES. EXPECT WIND
DAMAGE TO ROOFS, SIDING, AND TREES.
THIS SEVERE THUNDERSTORM WILL REMAIN OVER MAINLY RURAL AREAS OF
CENTRAL RINGGOLD COUNTY, INCLUDING THE FOLLOWING LOCATIONS... MT AYR
MUNICIPAL AIRPORT, DELPHOS AND BENTON.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
FOR YOUR PROTECTION MOVE TO AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST FLOOR OF A BUILDING.