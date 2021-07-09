Severe Thunderstorm Warning

SEVERE WEATHER STATEMENT

NATIONAL WEATHER SERVICE DES MOINES IA

1025 PM CDT FRI JUL 9 2021

IAC159-100400-

/O.CON.KDMX.SV.W.0065.000000T0000Z-210710T0400Z/

RINGGOLD IA-

1025 PM CDT FRI JUL 9 2021

...A SEVERE THUNDERSTORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 1100 PM CDT

FOR CENTRAL RINGGOLD COUNTY...

AT 1025 PM CDT, A SEVERE THUNDERSTORM WAS LOCATED OVER MOUNT AYR, AND

IS NEARLY STATIONARY.

HAZARD...PING PONG BALL SIZE HAIL AND 60 MPH WIND GUSTS.

SOURCE...TRAINED WEATHER SPOTTERS REPORTED PING PONG SIZE HAIL AT

10:24PM IN MT AYR.

IMPACT...PEOPLE AND ANIMALS OUTDOORS WILL BE INJURED. EXPECT HAIL

DAMAGE TO ROOFS, SIDING, WINDOWS, AND VEHICLES. EXPECT WIND

DAMAGE TO ROOFS, SIDING, AND TREES.

THIS SEVERE THUNDERSTORM WILL REMAIN OVER MAINLY RURAL AREAS OF

CENTRAL RINGGOLD COUNTY, INCLUDING THE FOLLOWING LOCATIONS... MT AYR

MUNICIPAL AIRPORT, DELPHOS AND BENTON.

PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...

FOR YOUR PROTECTION MOVE TO AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST FLOOR OF A BUILDING.

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