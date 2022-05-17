THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN PLEASANT HILL HAS ISSUED A
* SEVERE THUNDERSTORM WARNING FOR...
CENTRAL WORTH COUNTY IN NORTHWESTERN MISSOURI...
NORTHWESTERN HARRISON COUNTY IN NORTH CENTRAL MISSOURI...
* UNTIL 530 PM CDT.
* AT 444 PM CDT, A SEVERE THUNDERSTORM WAS LOCATED NEAR ATHELSTAN, OR 13 MILES SOUTHEAST OF BEDFORD, MOVING EAST AT 45 MPH.
HAZARD...PING PONG BALL SIZE HAIL AND 60 MPH WIND GUSTS.
SOURCE...RADAR INDICATED.
IMPACT...PEOPLE AND ANIMALS OUTDOORS WILL BE INJURED. EXPECT HAIL DAMAGE TO ROOFS, SIDING, WINDOWS, AND VEHICLES. EXPECT WIND DAMAGE TO ROOFS, SIDING, AND TREES.
* LOCATIONS IMPACTED INCLUDE...
GRANT CITY, EAGLEVILLE, IRENA, ALLENDALE AND HATFIELD.
THIS INCLUDES INTERSTATE 35 IN MISSOURI BETWEEN MILE MARKERS 104 AND 113.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
FOR YOUR PROTECTION MOVE TO AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST FLOOR OF A BUILDING.