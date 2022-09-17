SEVERE THUNDERSTORM WARNING
NATIONAL WEATHER SERVICE DES MOINES IA
1010 PM CDT SAT SEP 17 2022
THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN DES MOINES HAS ISSUED A
* SEVERE THUNDERSTORM WARNING FOR...
DECATUR COUNTY IN SOUTH CENTRAL IOWA...
SOUTHEASTERN RINGGOLD COUNTY IN SOUTH CENTRAL IOWA...
* UNTIL 1045 PM CDT.
* AT 1009 PM CDT, A SEVERE THUNDERSTORM WAS LOCATED NEAR KELLERTON,
OR 11 MILES EAST OF MOUNT AYR, MOVING NORTHEAST AT 45 MPH.
HAZARD...QUARTER SIZE HAIL.
SOURCE...RADAR INDICATED.
IMPACT...DAMAGE TO VEHICLES IS EXPECTED.
* THIS SEVERE THUNDERSTORM WILL BE NEAR...
LAMONI AND LAMONI MUNICIPAL AIRPORT AROUND 1015 PM CDT.
DAVIS CITY AND DECATUR CITY AROUND 1025 PM CDT.
OTHER LOCATIONS IN THE PATH OF THIS SEVERE THUNDERSTORM INCLUDE LEON
AND VAN WERT.
THIS INCLUDES INTERSTATE 35 BETWEEN MILE MARKERS 1 AND 23.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
FOR YOUR PROTECTION MOVE TO AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST FLOOR OF A BUILDING.