SEVERE THUNDERSTORM WARNING
NATIONAL WEATHER SERVICE DES MOINES IA
1051 PM CDT SAT SEP 17 2022
THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN DES MOINES HAS ISSUED A
* SEVERE THUNDERSTORM WARNING FOR...
NORTHWESTERN DECATUR COUNTY IN SOUTH CENTRAL IOWA...
NORTHEASTERN RINGGOLD COUNTY IN SOUTH CENTRAL IOWA...
* UNTIL 1115 PM CDT.
* AT 1050 PM CDT, A SEVERE THUNDERSTORM WAS LOCATED NEAR KELLERTON,
OR 6 MILES NORTHEAST OF MOUNT AYR, MOVING NORTH AT 30 MPH.
HAZARD...60 MPH WIND GUSTS AND QUARTER SIZE HAIL.
SOURCE...RADAR INDICATED.
IMPACT...HAIL DAMAGE TO VEHICLES IS EXPECTED. EXPECT WIND DAMAGE
TO ROOFS, SIDING, AND TREES.
* THIS SEVERE THUNDERSTORM WILL BE NEAR...
ELLSTON AND BEACONSFIELD AROUND 1100 PM CDT.
SUN VALLEY LAKE AND GRAND RIVER AROUND 1105 PM CDT.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
FOR YOUR PROTECTION MOVE TO AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST FLOOR OF A BUILDING.