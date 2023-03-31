(KMAland) -- The National Weather Service has issued a severe thunderstorm warning that includes portions of Union County.
THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN DES MOINES HAS ISSUED A
* SEVERE THUNDERSTORM WARNING FOR...
SOUTHEASTERN MADISON COUNTY IN SOUTH CENTRAL IOWA...
EAST CENTRAL UNION COUNTY IN SOUTH CENTRAL IOWA...
NORTHERN CLARKE COUNTY IN SOUTH CENTRAL IOWA...
WARREN COUNTY IN SOUTH CENTRAL IOWA...
* UNTIL 245 PM CDT.
* AT 156 PM CDT, A SEVERE THUNDERSTORM WAS LOCATED OVER MURRAY, OR 8 MILES WEST OF OSCEOLA, MOVING NORTHEAST AT 60 MPH.
HAZARD...GOLF BALL SIZE HAIL AND 60 MPH WIND GUSTS.
SOURCE...TRAINED WEATHER SPOTTERS.
IMPACT...PEOPLE AND ANIMALS OUTDOORS WILL BE INJURED. EXPECT HAIL DAMAGE TO ROOFS, SIDING, WINDOWS, AND VEHICLES. EXPECT WIND DAMAGE TO ROOFS, SIDING, AND TREES.
* THIS SEVERE THUNDERSTORM WILL BE NEAR...
LAKESIDE CASINO AROUND 200 PM CDT.
OSCEOLA AND TRURO AROUND 205 PM CDT.
NEW VIRGINIA AROUND 210 PM CDT.
ST. MARYS AROUND 215 PM CDT.
OTHER LOCATIONS IN THE PATH OF THIS SEVERE THUNDERSTORM INCLUDE LAKE AHQUABI STATE PARK, OTTER CREEK COUNTY PARK, INDIANOLA, MILO AND ACKWORTH.
THIS INCLUDES INTERSTATE 35 BETWEEN MILE MARKERS 35 AND 57.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
THIS STORM IS PRODUCING LARGE HAIL. SEEK SHELTER NOW INSIDE A STURDY STRUCTURE AND STAY AWAY FROM WINDOWS!