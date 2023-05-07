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SEVERE THUNDERSTORM WARNING

NATIONAL WEATHER SERVICE OMAHA/VALLEY NEBRASKA

733 PM CDT SUN MAY 7 2023

THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN OMAHA HAS ISSUED A

* SEVERE THUNDERSTORM WARNING FOR...

EASTERN CASS COUNTY IN SOUTHEASTERN NEBRASKA...

* UNTIL 815 PM CDT.

* AT 732 PM CDT, A SEVERE THUNDERSTORM WAS LOCATED 3 MILES WEST OF

NEHAWKA, OR 15 MILES NORTHWEST OF NEBRASKA CITY, MOVING NORTH AT 20

MPH.

HAZARD...60 MPH WIND GUSTS AND QUARTER SIZE HAIL.

SOURCE...RADAR INDICATED.

IMPACT...HAIL DAMAGE TO VEHICLES IS EXPECTED. EXPECT WIND DAMAGE

TO ROOFS, SIDING, AND TREES.

* LOCATIONS IMPACTED INCLUDE...

CEDAR CREEK.

PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...

FOR YOUR PROTECTION MOVE TO AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST FLOOR OF A BUILDING.

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