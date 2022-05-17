THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN DES MOINES HAS ISSUED A
* SEVERE THUNDERSTORM WARNING FOR...
EASTERN DECATUR COUNTY IN SOUTH CENTRAL IOWA...
SOUTHWESTERN WAYNE COUNTY IN SOUTH CENTRAL IOWA...
* UNTIL 530 PM CDT.
* AT 450 PM CDT, A SEVERE THUNDERSTORM WAS LOCATED NEAR MERCER, OR 16 MILES SOUTHEAST OF LEON, MOVING NORTHEAST AT 20 MPH.
HAZARD...60 MPH WIND GUSTS AND QUARTER SIZE HAIL.
SOURCE...RADAR INDICATED.
IMPACT...HAIL DAMAGE TO VEHICLES IS EXPECTED. EXPECT WIND DAMAGE
TO ROOFS, SIDING, AND TREES.
* LOCATIONS IMPACTED INCLUDE...
ALLERTON, LINEVILLE, GARDEN GROVE, CLIO, PLEASANTON, SOUTH
LINEVILLE, LE ROY AND NINE EAGLES STATE PARK.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
FOR YOUR PROTECTION MOVE TO AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST FLOOR OF A BUILDING.