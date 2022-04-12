A SEVERE THUNDERSTORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 1030 PM CDT FOR EASTERN FREMONT...MONTGOMERY AND PAGE COUNTIES...
AT 958 PM CDT, SEVERE THUNDERSTORMS WERE LOCATED ALONG A LINE
EXTENDING FROM 12 MILES NORTHWEST OF GREENFIELD TO 9 MILES NORTHWEST OF LAKE ICARIA TO 6 MILES NORTHWEST OF CLARINDA, MOVING EAST AT 45 MPH.
HAZARD...60 MPH WIND GUSTS.
SOURCE...RADAR INDICATED.
IMPACT...EXPECT DAMAGE TO ROOFS, SIDING, AND TREES.
LOCATIONS IMPACTED INCLUDE...
RED OAK, CLARINDA, SHENANDOAH, VILLISCA, HAMBURG, ESSEX, STANTON,
FARRAGUT, ELLIOTT, RIVERTON, COIN, BRADDYVILLE, COLLEGE SPRINGS,
SHAMBAUGH, GRANT, YORKTOWN, IMOGENE, NORTHBORO, COBURG AND BLANCHARD.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
FOR YOUR PROTECTION MOVE TO AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST FLOOR OF A BUILDING.