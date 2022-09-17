SEVERE THUNDERSTORM WARNING
NATIONAL WEATHER SERVICE OMAHA/VALLEY NEBRASKA
845 PM CDT SAT SEP 17 2022
THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN OMAHA HAS ISSUED A
* SEVERE THUNDERSTORM WARNING FOR...
EASTERN POTTAWATTAMIE COUNTY IN SOUTHWESTERN IOWA...
* UNTIL 930 PM CDT.
* AT 845 PM CDT, A SEVERE THUNDERSTORM WAS LOCATED 4 MILES SOUTHEAST
OF UNDERWOOD, OR 15 MILES NORTHEAST OF COUNCIL BLUFFS, MOVING EAST
AT 30 MPH.
HAZARD...GOLF BALL SIZE HAIL.
SOURCE...RADAR INDICATED.
IMPACT...PEOPLE AND ANIMALS OUTDOORS WILL BE INJURED. EXPECT
DAMAGE TO ROOFS, SIDING, WINDOWS, AND VEHICLES.
* THIS SEVERE THUNDERSTORM WILL BE NEAR...
CARSON AROUND 905 PM CDT.
OTHER LOCATIONS IN THE PATH OF THIS SEVERE THUNDERSTORM INCLUDE
OAKLAND AND HANCOCK.
THIS INCLUDES INTERSTATE 80 IN IOWA BETWEEN MILE MARKERS 14 AND 20.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
PREPARE IMMEDIATELY FOR LARGE HAIL AND DEADLY CLOUD TO GROUND
LIGHTNING. SEEK SHELTER INSIDE A WELL-BUILT STRUCTURE. STAY AWAY FROM
WINDOWS.