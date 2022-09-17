Severe Thunderstorm Warning

SEVERE THUNDERSTORM WARNING

NATIONAL WEATHER SERVICE OMAHA/VALLEY NEBRASKA

845 PM CDT SAT SEP 17 2022

THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN OMAHA HAS ISSUED A

* SEVERE THUNDERSTORM WARNING FOR...

EASTERN POTTAWATTAMIE COUNTY IN SOUTHWESTERN IOWA...

* UNTIL 930 PM CDT.

* AT 845 PM CDT, A SEVERE THUNDERSTORM WAS LOCATED 4 MILES SOUTHEAST

OF UNDERWOOD, OR 15 MILES NORTHEAST OF COUNCIL BLUFFS, MOVING EAST

AT 30 MPH.

HAZARD...GOLF BALL SIZE HAIL.

SOURCE...RADAR INDICATED.

IMPACT...PEOPLE AND ANIMALS OUTDOORS WILL BE INJURED. EXPECT

DAMAGE TO ROOFS, SIDING, WINDOWS, AND VEHICLES.

* THIS SEVERE THUNDERSTORM WILL BE NEAR...

CARSON AROUND 905 PM CDT.

OTHER LOCATIONS IN THE PATH OF THIS SEVERE THUNDERSTORM INCLUDE

OAKLAND AND HANCOCK.

THIS INCLUDES INTERSTATE 80 IN IOWA BETWEEN MILE MARKERS 14 AND 20.

PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...

PREPARE IMMEDIATELY FOR LARGE HAIL AND DEADLY CLOUD TO GROUND

LIGHTNING. SEEK SHELTER INSIDE A WELL-BUILT STRUCTURE. STAY AWAY FROM

WINDOWS.

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