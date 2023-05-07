(KMAland) -- The National Weather Service has issued a severe thunderstorm warning for eastern Pottawattamie County until 10:15 p.m.
A SEVERE THUNDERSTORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 1015 PM CDT FOR EASTERN POTTAWATTAMIE COUNTY...
AT 951 PM CDT, A SEVERE THUNDERSTORM WAS LOCATED 7 MILES SOUTHEAST OF HANCOCK, OR 13 MILES WEST OF ATLANTIC, MOVING EAST AT 25 MPH.
HAZARD...60 MPH WIND GUSTS AND QUARTER SIZE HAIL.
SOURCE...PUBLIC. AT 949 PM QUARTER SIZE HAIL WAS REPORTED IN WALNUT.
IMPACT...HAIL DAMAGE TO VEHICLES IS EXPECTED. EXPECT WIND DAMAGE TO ROOFS, SIDING, AND TREES.
THIS SEVERE THUNDERSTORM WILL REMAIN OVER MAINLY RURAL AREAS OF
EASTERN POTTAWATTAMIE COUNTY, INCLUDING THE FOLLOWING LOCATIONS...
BOTNA BEND PARK, OLD TOWN PARK AND FARM CREEK PUBLIC WILDLIFE AREA.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
FOR YOUR PROTECTION MOVE TO AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST FLOOR OF A BUILDING.