SEVERE THUNDERSTORM WARNING
NATIONAL WEATHER SERVICE OMAHA/VALLEY NEBRASKA
836 PM CDT FRI APR 14 2023
THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN OMAHA HAS ISSUED A
* SEVERE THUNDERSTORM WARNING FOR...
EASTERN POTTAWATTAMIE COUNTY IN SOUTHWESTERN IOWA...
* UNTIL 930 PM CDT.
* AT 836 PM CDT, A SEVERE THUNDERSTORM WAS LOCATED NEAR TREYNOR, OR
15 MILES EAST OF COUNCIL BLUFFS, MOVING NORTHEAST AT 40 MPH.
HAZARD...60 MPH WIND GUSTS AND QUARTER SIZE HAIL.
SOURCE...RADAR INDICATED.
IMPACT...HAIL DAMAGE TO VEHICLES IS EXPECTED. EXPECT WIND DAMAGE
TO ROOFS, SIDING, AND TREES.
* THIS SEVERE THUNDERSTORM WILL BE NEAR...
CARSON AROUND 845 PM CDT.
OAKLAND AROUND 850 PM CDT.
OTHER LOCATIONS IN THE PATH OF THIS SEVERE THUNDERSTORM INCLUDE
HANCOCK, SHELBY, AVOCA AND WALNUT.
THIS INCLUDES INTERSTATE 80 IN IOWA BETWEEN MILE MARKERS 34 AND 48.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
FOR YOUR PROTECTION MOVE TO AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST FLOOR OF A BUILDING.